İdlib'de yaralanan asker şehit oldu 0:00 / 0:00

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay´ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehit Turgay Abacı, bugün (pazar) Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.