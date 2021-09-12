İdlib'de yaralanan asker şehit oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. Şehidin Hatay´ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ulaştı

İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
İdlib'de yaralanan asker şehit oldu
0:00 / 0:00

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay´ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehit Turgay Abacı, bugün (pazar) Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esenyurt’ta düğünde atılan havai fişek çatıya düştü, çatı alev alev yandı
GÜNDEM Havai fişek düşen çatı alev alev yandı
Kasım ara tatili ne zaman 2021? MEB Takvimi belli oldu! Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM Kasım ara tatili ne zaman 2021?
Tankere çarpan otomobildeki Kumsal yola fırladı: Aynı aileden 3 yaralı
GÜNDEM Tankere çarpan aracın içindeki küçük kız yola fırladı
Burdurda ağaca düşen yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı
GÜNDEM Paraşütçünün imdadına itfaiye yetişti
Milli Savunma Bakanlığı SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibinin gösteri videosunu paylaştı
GÜNDEM MSB 'nefes kesen' görüntüleri paylaştı
Karşıyaka'da çıkan orman yangını söndürüldü
GÜNDEM İzmir'deki yangın kontrol altında
Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşatan şiir
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran şiir
Zorunlu PCR testi nedir, ücretli mi? PCR testi nasıl yapılır, sonucu ne zaman çıkar?
GÜNDEM Zorunlu PCR testleri ücretli mi?
Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
GÜNDEM Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
20 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
GÜNDEM 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.