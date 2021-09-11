MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit 0:00 / 0:00

DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugün arama-tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin şehit olduğu haberini, Melikgazi İlçesi Tınaztepe Mahallesi Ayyıldız Apartmanı’nda yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Faruk ve anne Suzan Sınırtepe ile 3 kardeşi ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

4 kardeşten en büyüğü olan Mücahit Sınırtepe, bugün ikindide Kalemkırdı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İDLİB ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ile Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe’nin cenazeleri, Hatay’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanı’nda tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın da katıldığı törenin ardından şehit Ramazan Demir’in cenazesi Kahramanmaraş’a, Mücahit Sınırtepe’nin cenazesi ise memleketi Kayseri’ye gönderildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırıcı sonucu şehit olan Piyade Uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.