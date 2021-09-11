FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Akar ve kuvvet komutanları sınırda toplantı yapıyor!

Akar ve kuvvet komutanları sınırda toplantı yapıyor! 0:00 / 0:00

DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak´ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK´lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY'DA

Öte yandan İdlib'de 2 askerimizin şehit olmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları'nın Hatay'da toplantı yaptığı öğrenildi.

SURİYE'YE SIFIR NOKTASINDALAR

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

SAHADAKİ SON DURUM ELE ALINIYOR

Akar, beraberinde Güler ve Avsever ile sabah erken saatlerde Hatay'a ulaştı. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar daha sonra, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Akar, burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.