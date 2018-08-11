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Hayranlarınız albüm beklerken ‘Bileklerime Kadar Acıyor’ single’ınız geldi.



Valla biz de albüm bekliyorduk kendimizden (gülüyor) ama albümü biraz daha erteledik. ‘Bileklerime Kadar Acıyor’ çok sevildi. İnşallah bundan sonrakiler daha da güzel olacak.



Sözleri çok manidar: 'Gitme kal, bunun sevip atmaktan ne farkı var?' Bir hikayesi var mı?



Genellikle bir şarkıyı okumaya karar verirken ölçüm, “Kendim dinler miyim bu şarkıyı?” oluyor. Ben bir şarkıya güvenince de Allah’a şükür karşılığını buluyor. Hiçbir gönderme yok. Gerçekten çok sevdiğim için okudum sadece.





