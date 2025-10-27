Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsünde tepki çeken görüntü | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünde tepki çeken görüntü

        İstanbul'da tepki çeken bir görüntü kaydedildi. Olayda, bir İETT şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak otobüsü kullanması kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:33
        İETT otobüsünde tepki çeken görüntü
        İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        AA'da yer alan habere göre seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

        Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İETT'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan şekilde araç kullandığına ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın, ÖZULAŞ Toplu Taşıma Şirketi’ne ait bir özel halk otobüsünde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir." ifadesine yer verildi.

