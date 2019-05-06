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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar saat kaçta? 6 Mayıs 2019 iftar vakitleri yayınlandı! Diyanet il il iftar vakitleri ve saatleri

Milyonlarca Müslüman ilk iftar için saatlere bakmaya başladılar. 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü ilk iftar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar saatleri açıklandı. İşte il il iftar vakitleri, saatleri

İftar saati

Ramazan iftar saatleri, her il için değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan iftar saatlerini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. İlk iftarın yapılacağı 6 Mayıs Pazartesi akşamında il il iftar vakitleri haberimizde...

İFTAR SAAT KAÇTA? İL İL İFTAR VAKİTLERİ 2019

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RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Buna göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak.

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak.

Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Rahmet iklimi Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Türkiye’de de kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

İlk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşamaya başlayan vatandaşlar, tüm İslam alemi ve insanlık için ellerini semaya açtı.

Birçok camiye asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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