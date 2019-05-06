Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bugün ne pişirsem? İftar menüleri 6 Mayıs 2019

HABERTURK.COM

Ramazan ayının başlamasıyla beraber iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. İşte sizler için 6 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan
1 adet patates
2 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım su bardağı pirinç
Yarım su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Pul biber
Kekik

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı
Kuru nane

Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanı küçük küçük doğrayın ve tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye eklenerek malzemeleri kavurun.

Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekiği tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocağı kapatın. Sunum kasesine alınan çorbanın üzerini tereyağında kızdırılmış  nane gezdirin. Ezogelin çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo dana antrikot
7 adet patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 kase süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Sıvı yağ

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Çökertme kebabı için öncelikle eti ince ince doğrayın. Bir tavaya tereyağını koyup kızdırın. Ardından kızdırılan tavada ince ince doğranan etleri kızartın. Etler piştikten sonra tuz, karabiber ve pul biber ilave edip çok az daha çevirin. Patatesleri ince olacak şekilde doğrayıp yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Daha sonra patatesleri tuzlayın ve karıştırarak bol sıvıyağda kızartın. Sarımsakları ezin ve yoğurt ile karıştırın. Servis tabağının ortasına sarımsaklı yoğurdu koyun. Patatesleri yoğurdun etraflarına dizin ve üzerine etleri koyun. Çökertme kebabı servise hazır.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

 SÜTLÜ REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı irmik
5 çorba kaşığı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz
3 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN

Çekilmiş Antep fıstığı
Çilek

SÜTLÜ REVANİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir kaba 4 adet yumurta ve şekeri dökün. Yumurta ve şekeri köpürene kadar iyice çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip kek hamuru kıvamında hamur elde edene kadar çırpın. Hamuru dikdörtgen cam tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirin. Şerbeti için süt ve şekeri ocağa alın. Şeker eriyene kadar orta ateşte kaynatın. Daha sonra fırından çıkan tatlıya ilk sıcaklığı çıkınca ılık şerbeti dökün. Üzerini Antep fıstığı ve çilek ile süslendirin. Sütlü revani servise hazır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da iftar yapabileceğiniz mekanlar! 2019 İstanbul iftar mekanları
YAŞAMİstanbul'da iftar mekanları!
Tok tutan sahur tarifleri! Sahurda tok tutan pratik yemekler!
YAŞAMTok tutan sahur tarifleri
Ramazan ile ilgili ayetler - Ramazan ayı ibadetleri hakkında hadisler
YAŞAMRamazan ayı ile ilgili hadisler
Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor!
YAŞAMAyder'de kentsel dönüşüm başlıyor!
Bu hafta burçları neler bekliyor? 6-12 Mayıs haftalık burç yorumunuz
YAŞAMBu hafta burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2019 Pazartesi)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez'de neler yapılır?
YAŞAMGünümüze kadar gelen Hıdırellez gelenekleri!
Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2019 Pazar)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
Bir günde bahçesini bambaşka bir yer haline getirdi!
YAŞAMHavuz için kazdı, fikir değiştirince...
Geçmişten günümüze unutulmaz Met Gala stilleri
YAŞAMMet Gala'ya damga vuran kıyafetler!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X