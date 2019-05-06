Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Kekik

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı

Kuru nane

Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanı küçük küçük doğrayın ve tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye eklenerek malzemeleri kavurun.

Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekiği tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocağı kapatın. Sunum kasesine alınan çorbanın üzerini tereyağında kızdırılmış nane gezdirin. Ezogelin çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo dana antrikot

7 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 kase süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Sıvı yağ

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?



Çökertme kebabı için öncelikle eti ince ince doğrayın. Bir tavaya tereyağını koyup kızdırın. Ardından kızdırılan tavada ince ince doğranan etleri kızartın. Etler piştikten sonra tuz, karabiber ve pul biber ilave edip çok az daha çevirin. Patatesleri ince olacak şekilde doğrayıp yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Daha sonra patatesleri tuzlayın ve karıştırarak bol sıvıyağda kızartın. Sarımsakları ezin ve yoğurt ile karıştırın. Servis tabağının ortasına sarımsaklı yoğurdu koyun. Patatesleri yoğurdun etraflarına dizin ve üzerine etleri koyun. Çökertme kebabı servise hazır.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

SÜTLÜ REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı irmik

5 çorba kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz

3 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN



Çekilmiş Antep fıstığı

Çilek

SÜTLÜ REVANİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir kaba 4 adet yumurta ve şekeri dökün. Yumurta ve şekeri köpürene kadar iyice çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip kek hamuru kıvamında hamur elde edene kadar çırpın. Hamuru dikdörtgen cam tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirin. Şerbeti için süt ve şekeri ocağa alın. Şeker eriyene kadar orta ateşte kaynatın. Daha sonra fırından çıkan tatlıya ilk sıcaklığı çıkınca ılık şerbeti dökün. Üzerini Antep fıstığı ve çilek ile süslendirin. Sütlü revani servise hazır.