İftara ne kadar kaldı? sorusu bugün tutulan 2019 Ramazan ayının ikinci günü için araştırılıyor. Dün ilk oruç saat 19.06'da Hakkari'de açıldı. Dün İstanbul'da 20.12'de, Ankara'da 19.54'te, İzmir'de 20.14'te, Bursa'da 20.10'da, Diyarbakır'da 19.20'de oruçlar açıldı. Peki bugün oruçlar ne zaman, saat kaçta açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan imsakiyesi haberimizde.

İFTAR VAKTİ NE ZAMAN? İFTARA NE KADAR KALDI?

İftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiyede il il yer alıyor. İmsakiyeye göre bugün (7 Mayıs) İstanbul'da oruçlar saat 20.13'te açılacak. Ankara'da ise 19.55, İzmir'de 20.15'te, Bursa'da 20.11'de Diyarbakır'da 19.21'de oruçlar açılacak. İl il iftar vakitleri için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

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DÜNYADA ORUÇ TUTMA SÜRELERİ

Dünya'da bazı şehirlerde oruç tutma süreleri belirlendi. Ramazan ayının ilk gününde Rusya'nın Murmansk kentinde oruç süresi 20 saat 45 dakika olurken, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oruç tutma süresi 14 saat 37 dakika oldu.

ORUÇ KİMLERE FARZ DEĞİLDİR?

Oruç ibadeti, bilindiği üzere İslam dininin temel ibadetlerinden birisidir. Bir kişinin; ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve oruç tutmasına herhangi bir engel yok ise, bu kişiye oruç ibadeti farzdır. Ancak bir kişi en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere yolculuk yapıyorsa, yolculuğu esnasındaki süre boyunca oruç farz değildir. Aynı zamanda oruç tutamayacak kadar hasta olanlara, çocuk emziren kadınlara, oruçluyken sağlığına zarar gelme olasılığı yüksek derecede zor işlerde çalışanlara, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan insanlara, sağlığı nedeniyle ilaç kullanan kişilere ve akli dengesi yerinde bulunmayan kişilere oruç farz değildir.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

AYET

Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir. Hadid, 7

HADİS

Hz. Peygamber (s.a.v),Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur. Tirmizi