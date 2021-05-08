Cem Yılmaz'a 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nden Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü kazandıran İftarlık Gazoz filmi sosyal medyanın gündeminde. 2016 yapımı İftarlık Gazoz filmi vizyona girdikten dönemde Cem Yılmaz'ın canlandırdığın Cibar Kemal karakteriyle de adından sıkça söz ettirmişti. Peki, İftarlık Gazoz oyuncuları kim? İftarlık Gazoz filmi konusu ne?

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zar zor izin alan Adem gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir.

Küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez o da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni