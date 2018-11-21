31 Ekim'de tarifeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı’nda çalışmak isteyenler için garantili iş başvurusu alındığı iddia edilerek para talep edildiğinin tespit edilmesi üzerine İGA, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ÖN KAYIT ADI ALTINDA PARA TALEP EDİLİYOR
İGA’dan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Havalimanı güvenlik personeli iş ilanlarında dolandırıcılara dikkat ediniz. Son dönemde anlık sohbet ve çeşitli sosyal medya platformlarından, İstanbul Havalimanı bünyesinde çalıştırılmak üzere; işe başlatma güvenceli olarak iş başvurusu alındığına dair aslı bulunmayan paylaşımlar yapıldığı ve bu süreçte adaylardan ön kayıt adı altında para talep edildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
BAŞVURULAR ÜCRETSİZ
Açıklamanın devamında, "29 Ekim 2018’de faaliyete giren İstanbul Havalimanı için Şubat 2018 itibarıyla 3 bin 500 güvenlik personeli alınması için ilan açılmıştır. Bahsi geçen işe alım süreci, İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin Mecidiyeköy ve Avcılar mülakat ofislerinde, danışmanlık firmamız olan Mental HR - Consultancy tarafından yürütülmektedir. Başvurular, www.igairport.com , www.kariyer.net ve Mental HR Consultancy danışmanlık firmamıza ait olan www.guvenlikistihdami.com web siteleri üzerinden alınmakta olup hiçbir ücret talep edilmemektedir. Adaylarla yapılan görüşmelerde herhangi bir isim altında bedel talep edilmemekte veya karşı ödeme yöntemi kullanılarak kargo yoluyla herhangi bir belge gönderilmemektedir" ifadelerine yer verildi.
ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan gelişmenin ardından gerekli işlemlerin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “İstanbul Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ve yetkili işe alım ajansı Mental HR - Consultancy ismini kullanarak yayınlanan ilanların, dolandırıcılık amacıyla yapıldığı tespit edilmiştir. Konu, ilgili bölge Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilmiş ve soruşturma başlatılmıştır. İGA, yapılan dolandırıcılık faaliyetinin bir daha yaşanmaması adına gerekli her türlü önlemi almıştır. İstanbul Havalimanı’nda çalışmak isteyen tüm adayların başvuru ve devam eden süreçlerinin ücretsiz olarak yalnızca www.igairport.com, www.kariyer.net ve danışmanlık firmamız Mental HR’ye ait www.guvenlikistihdami.com platformlarından takip edileceğini belirtir, kamuoyunun dikkatine sunarız” denildi.
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