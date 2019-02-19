İGDAŞ doğalgaz abonelik başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? Şeklindeki sorularınız için haberimizde adım adım ayrıntılara yer verdik. Dün itibariyle e Devlet üzerinden İstanbullu vatandaşlar İGDAŞ doğalgaz abonelik başvurusunda bulunabilecek.

İGDAŞ DOĞALGAZ ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Abonelik işleminizi direkt olarak İgdaş aracılığıyla yapabilirsiniz. Ya da online abonelik işlemleri yer alıyor. Resmi internet sitesi üzerinden direkt olarak online sözleşme yapabilirsiniz.

E DEVLET DOĞALGAZ ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfaya bulunduğunuz bölgenin doğalgaz şirketi ismini yazarak Abonelik Sözleşmesi Başvurusu'na tıklayıp Şartnameyi kabul etmeniz gerekiyor.

Ardından sırasıyla,

Tüketim Noktası Sorgulama,

Başvuru Formu,

Başvuru Onayı

İşlem Sonucu

aşamalarını doldurarak doğalgaz aboneliğinizi internet üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş./Abonelik Sözleşmesi Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ igdas-abonelik-sozlesmesi-basvurusu