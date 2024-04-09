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        Haberler Gündem İnanç Iğdır bayram namazı saati 2024 Diyanet: Iğdır'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Iğdır bayram namazı saati 2024: Iğdır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, Iğdırlı vatandaşlar, "Iğdır bayram namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, tüm illerin namaz saatleri belli oldu. Bu kapsamda, Iğdır bayram namazı saati de açıklandı. İşte, Iğdır 2024 bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:24
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        Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınan namaz için araştırmalar başladı. 81 ilde kılınacak bayram namazının saatleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Iğdır bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 Iğdır bayram namazı saati...

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        IĞDIR BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ramazan Bayramı namazı, bayramın ilk günü yani 10 Nisan Çarşamba günü kılınacak.

        Iğdır bayram namazı saati: 06.04

        IĞDIR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        81 İLİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

        Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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        BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?

        - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        - İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?

        - İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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