Iğdır'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Iğdır'da Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Sananı F.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.