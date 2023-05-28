Iğdır'da feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Iğdır'da feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Iğdır'da feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
DHA

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ordu Caddesi Asri Mezarlığı karşısında meydana geldi. Süphan Öner yönetimindeki motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Süphan Öner ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki Latife Eman ve ismi öğrenilemeyen bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Eyüp ve Aysel Eman ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
GÜNDEM Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: 19.00'daki açıklamamızı bekleyin
GÜNDEM CHP Sözcüsü Öztrak: 19.00'daki açıklamamızı bekleyin
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık görevlilerine çağrı
Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı
GÜNDEM Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı
Son dakika: YSK Başkanı: Olumsuzluk yaşanmadı
GÜNDEM YSK Başkanı: Olumsuzluk yaşanmadı
Kocasını av tüfeği ile öldürdü
GÜNDEM Kocasını av tüfeği ile öldürdü
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar - En Son Haberler
GÜNDEM Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Bakan Varank'tan Bursa'da yaşayan felçli seçmene Togg'lu sürpriz - Güncel haberler
GÜNDEM Bakan Varank'tan felçli seçmene Togg'lu sürpriz
29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2023 İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı?
GÜNDEM 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?
Eski eşi konuşmayı reddetti, araya giren kadını vurdu - Gündem haberleri
GÜNDEM Eski eşi konuşmayı reddetti, araya giren kadını vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.