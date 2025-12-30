Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Güvenlik Iğdır'da kuyumcu soyup lüks cip satın aldılar: 3 gözaltı

        Iğdır'da kuyumcu soyup lüks cip satın aldılar: 3 gözaltı

        Iğdır'da kuyumcuyu soyarak aldıkları altın ve paralarla lüks cip satın alan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 01:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 01:21
        Kuyumcu soyup lüks cip satın aldılar: 3 gözaltı
        Iğdır'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Habip Temirak'a ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı. Temirak'ın sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

        AA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.

        ALTIN VE PARA İLE LÜKS CİP ELE GEÇİRİLDİ

        Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        #Iğdır
