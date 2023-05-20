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DHA

Iğdır, iki günden beri yağmurlu bir havanın etkisi altında. Bugün de kapalı havayla uyanan kentte yağmur öncesi Emek Mahallesi'nde bir kişi; evinin penceresinden cep telefonuyla görüntü alırken birden karşıdaki tek katlı, bahçeli eve yıldırım düştü.

Bu arada yıldırımın düştüğü Emek Mahallesi´ndeki evde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. El ve ayaklarında yaralanma olan kişinin Iğdır Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.