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Iğdır'da tek katlı eve yıldırım düştü: 1 yaralı

Iğdır'da etkili olan şiddetli yağmur öncesinde tek katlı bir eve düşen yıldırım, cep telefonuyla görüntülendi

Iğdır'da tek katlı eve şiddetli yağmur nedeniyle yıldırım düştü: 1 yaralı - En son haberler
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DHA

Iğdır, iki günden beri yağmurlu bir havanın etkisi altında. Bugün de kapalı havayla uyanan kentte yağmur öncesi Emek Mahallesi'nde bir kişi; evinin penceresinden cep telefonuyla görüntü alırken birden karşıdaki tek katlı, bahçeli eve yıldırım düştü.

Bu arada yıldırımın düştüğü Emek Mahallesi´ndeki evde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. El ve ayaklarında yaralanma olan kişinin Iğdır Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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