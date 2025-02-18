Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı
Giriş: 18.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Akkuşun ikametine operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına aldığı Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbula götürüldü.
Akkuşun adresindeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ