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        Haberler Gündem Politika Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

        Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:45
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        Iğdır DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Akkuşun ikametine operasyon düzenlendi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına aldığı Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbula götürüldü.

        Akkuşun adresindeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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