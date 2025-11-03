Iğdır FK: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Iğdır FK haftayı 19, Bandırmaspor ise 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 37'de Leandro Bacuna atarken, ev sahibine eşitliği getiren golü ise 68. dakikada Ryan Mendes kaydetti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 19'a, Bandırmaspor ise 17'ye çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor, Boluspor'u ağırlayacak.