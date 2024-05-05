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        Iğdır'a 7 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'dan gelin geldi

        IĞDIRLI Erdinç Teker (44), iş için gittiği 7 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkelerinden Ruanda'da tanıştığı Rachel Mushımıyamana (26) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:00
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        Iğdır'a 7 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'dan gelin geldi
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        IĞDIRLI Erdinç Teker (44), iş için gittiği 7 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkelerinden Ruanda'da tanıştığı Rachel Mushımıyamana (26) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre evlendi. Müslüman olan Mushımıyamana, 'Ayşe' adını aldı.

        İstanbul'da özel bir firmada işçi olarak çalışan Erdinç Teker, stat yapımı için geçen yıl 5 arkadaşıyla gittiği Ruanda'da, Rachel Mushımıyamana ile tanıştı. Aynı yerde çalıştıkları için birbirlerini sıkça gören Teker ve Mushımıyamana, birbirine aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, Türkiye'ye geldi. Rachel Mushımıyamana, Iğdır'da, il müftüsü Zahit Demirel ve şahitlerin eşliğinde yapılan dini törenle Müslüman olup 'Ayşe' adını aldı ve nikahları kıyıldı. Geline Kur'an-ı Ker'im hediye eden müftü Demirel, "Kardeşimiz iman ederek Müslüman oldu. Burada şahitlik ettik, Cenabıallah şahitliğimizi kabul etsin. Kardeşimize Rabb'im hidayette sabit kılmayı lütfeylesin inşallah. Bir insan kelimeişehadet getirdikten sonra bütün önceki günahlarından kurtuluyor ve yeni doğmuş gibi temizleniyor. Dolayısıyla bu Allah'ın bir lütfudur. Çok mutlu olduk. Rabb'im kardeşlerimizin sayısını artırsın. Bu kardeşimizin iman etmesine vesile olan bu aileyi tebrik ediyorum. Rabb'im kendilerinden razı olsun. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Resmi nikahları var, biz de dini nikahlarını kıyıyoruz. Rabb'im kabul buyursun" diye konuştu.

        'ÇOK SEVİNDİM'

        Hayat arkadaşını Ruanda'da bulduğunu anlatan Erdinç Teker, "Ruanda'ya şirketim adına çalışmaya gittim. Orada yaşayan Rachel de aynı yerde çalışıyordu. Kısa sürede tanıştık ve birbirimizden hoşlandık. Altı aylık arkadaşlığımızın ardından evlenmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik. Allah herkesi mutlu, mesut etsin. Daha önce ismi Rachel'di, şu an Ayşe oldu" dedi.

        Anne Hamide Teker de Afrikalı gelinini çok sevdiğini söyleyerek, "Çok sevindim, memnun oldum, gelinimle gurur duyuyorum. İsmi de Ayşe oldu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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