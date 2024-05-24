TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

DİLUCU Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposunda 257 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dilucu Gümrük Kapısı’ndan sıvı metamfetamin getirileceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dilucu Gümrük, İstihbarat ve Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Bir TIR'da arama yapan ekipler, yakıt deposu içine gizlenmiş toplam 257 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.