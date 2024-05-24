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        TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

        DİLUCU Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposunda 257 kilogram sıvı metamfetamin bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:35
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        TIR'ın yakıt deposunda 257 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
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        DİLUCU Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposunda 257 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dilucu Gümrük Kapısı’ndan sıvı metamfetamin getirileceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dilucu Gümrük, İstihbarat ve Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Bir TIR'da arama yapan ekipler, yakıt deposu içine gizlenmiş toplam 257 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

        Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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