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        Türkiye ve 3 ülkenin, karla mücadele ile sofralık tuzu Iğdır'dan

        IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarından elde edilen tuz, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Azerbaycan, İran ve Gürcistan'a ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:10
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        Türkiye ve 3 ülkenin, karla mücadele ile sofralık tuzu Iğdır'dan
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        IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarından elde edilen tuz, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Azerbaycan, İran ve Gürcistan'a ihraç ediliyor.

        Tuzluca ilçesinde tarihi Urartulara kadar uzanan tuz mağarası, bölgedeki birçok medeniyetin ihtiyacını karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte üretimini sürdüren 55 dönüm araziye kurulu tuz mağarası, bölgenin ihtiyacını karşılamanın yanında Iğdır'a komşu Azerbaycan, İran ve Gürcistan'a da ihraç ediliyor. Özel İdare Genel Sekreterliği'nden özel sektöre kiralanan günlük 60 ton kapasiteli tuz mağarasında, çalışmalar aralıksız sürüyor. Sofralık ve sanayi sektörünün yanı sıra kış mevsiminde buzlanmayı önlemek amaçlı da kullanılan tuz, kent ekonomisine de yıllık 50 milyon lira katkı sağlıyor. Milyonlarca yıl önce oluştuğu tahmin edilen mağarada yapılan patlatma ile elde edilen kaya tuzu, kırıcılardan geçirilip farklı ebatlara dönüştürülüyor. Çuvallara paketlenen tuz, daha sonra iç ve dış piyasaya sunuluyor.

        ÜLKE İHTİYACININ YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR

        Tuz mağarasında jeoloji mühendisi olarak görev yapan Tuğrul Aras, üretimin ülkenin ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını bildirdi. Çıkarılan kaya tuzunun sofralık ve sanayilik olarak değerlendirildiğini belirten Aras, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'a da ihraç edildiğini söyledi. Mağarada üretilen tuzdan il ekonomisine yıllık 50 milyon lira katkısı olduğunu ifade eden Aras, "Tuz mağaralarında çıkan tuz gerek sofralık, gerek sanayilerde fabrikalar gerekse kışın zor şartlarında yol tuzlamalarında kullanılmaktadır. Çuvallarda doldurulan 0,5 milimlik tuz, yol tuzlamasında kullanılıyor. Kış şartlarının zor geçtiği bölgemizde ve komşu ülkelerde gönderilen kumlama tuz ile karla mücadele yapılıyor. Kış şartlarında buzlanmaya karşı Tuzluca'nın tuzu ulaşımı sağlıyor ve hayat kurtarıyor. Buzlanmaya karşı yollarda kullanılan bu tuzlar ile trafik kazalarının önüne de geçilmektedir. Çok farklı alanlarda kullanılan Tuzluca kaya tuzunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de dünyadaki en zengin minerale sahip olan tuz olmasıdır" diye konuştu.

        TEDAVİ AMAÇLI DA KULLANILIYOR

        Türkiye'nin tuz tüketiminin yüzde 20'sinin karşılandığı mağaralar aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanılıyor. Tuz çıkarma işlemleri sırasında açılan mağaralar, altyapı, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve sosyal alan çalışmalarıyla solunum yolu rahatsızlıklarının tedavi edildiği rehabilite merkezi olarak da hizmet veriyor. Tuz Terapi Merkezi, 2023'te 135 bin ziyaretçiyi ağırladı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, ziyaretçiler 2 ya da 3 saat kalıp hastalıklarına şifa aradı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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