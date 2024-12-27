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        Nefes borusuna ekmek kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        IĞDIR'da çalıştığı pastanede yediği ekmek parçası soluk borusuna kaçan Medine Yıldırım'ı (47) çalışma arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:50
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        Nefes borusuna ekmek kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        IĞDIR'da çalıştığı pastanede yediği ekmek parçası soluk borusuna kaçan Medine Yıldırım'ı (47) çalışma arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Iğdır'da bir pastanede meydana geldi. Medine Yıldırım, çalıştığı pastanede yemek yerken bir parça ekmek nefes borusuna kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda masasından kalkan Yıldırım, iş arkadaşlarının bulunduğu yere ilerlerken nefessiz kalarak, eliyle yardım istedi. Yıldırım'ın rahatsızlandığını 2 çalışan yayına koştu. Çalışanlardan birinin yaptığı Heimlich manevrasıyla ekmek parçasının boğazından çıkmasıyla rahatlayan Yıldırım, bir süre sandalyede oturup dinlendikten sonra masasına geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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