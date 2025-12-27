Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü
Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı ve tipi, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.
Karın etkisiyle şehir merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.
Yollarda oluşan buzlanma ise ulaşımı aksattı.
