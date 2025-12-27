Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü

        Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 22:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

        Yoğun kar yağışı ve tipi, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

        Karın etkisiyle şehir merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

        Yollarda oluşan buzlanma ise ulaşımı aksattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        850 metre rakımlı Iğdır Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor
        850 metre rakımlı Iğdır Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor
        Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapıs...
        Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapıs...
        Iğdır'da aranan şahıs hudut kapısında yakalandı
        Iğdır'da aranan şahıs hudut kapısında yakalandı
        Firari hükümlü, sınır kapısından girerken yakalandı
        Firari hükümlü, sınır kapısından girerken yakalandı
        Iğdır'da üretilen meyve ve sebzelerin ömrü soğuk hava deposuyla uzayacak
        Iğdır'da üretilen meyve ve sebzelerin ömrü soğuk hava deposuyla uzayacak
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı