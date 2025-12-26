Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol şartı uygulandı.
