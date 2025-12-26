Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:42 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:42
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

