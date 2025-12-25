Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK'de hedef, devre arasına 8 maçlık yenilmezlik serisiyle girmek

        HÜSEYİN YILDIZ - Alagöz Holding Iğdır FK, zorlu Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3 puanı alıp devre arasında 8 maçlık yenilmezlik serisiyle girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK'de hedef, devre arasına 8 maçlık yenilmezlik serisiyle girmek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - Alagöz Holding Iğdır FK, zorlu Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3 puanı alıp devre arasında 8 maçlık yenilmezlik serisiyle girmeyi hedefliyor.

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Iğdır FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Türkiye Kupası maçında Aliağa FK ile çıktığı maçtan 1 puan alan Iğdır ekibi, ligde ve kupadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

        Ligde 30 puanı yakalamayı başaran Iğdır ekibi, 28 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçından 3 puan alarak hem yükselişini sürdürmek hem de yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmak istiyor.

        Kupa maçıyla birlikte çıktığı son 7 maçın 4'ünden galibiyet, 3'ünde ise beraberlikle ayrılan Iğdır ekibi, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alacağı 3 puanla devre arasına ligin ilk sıralarında girmeyi planlıyor.

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Ligin ilk yarısının son maçını kazanarak araya girmek istediklerini işaret eden Üzülmez, "Kaliteli bir takım, yetenekli oyunculara sahip, lider bir takım. Tabii ki seyirci atmosferine baktığımız zaman da Amed deplasmanına giden takımlar için de kolay bir deplasman olmadığını biliyoruz. Ben oyuncularıma şunu söyledim, biz şu ana kadar ortaya koyduğumuz maçlarda üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdik. İlk yarının son maçında kazanmak istiyoruz." dedi.

        - "30 puan barajını yakaladım, niye 33 olmasın?"

        Takımının 30 puan barajını yakaladığını ve Amed Sportif Faaliyetler maçına 33 puan hedefiyle çıkacaklarını anlatan Üzülmez, şöyle devam etti:

        "Evet önemli oyuncular var, önemli takım. İç saha grafiğine baktığımız zaman da başarılı bir grafikleri var ama benim de kazanmaya ihtiyacım var. 30 puan barajını yakaladım, niye 33 olmasın? 33 olması için de doneler var. Done nedir, birlik olması, maça kendini en iyi şekilde hazırlamak ve atmosferden etkilenmeden bir şekilde kendi oyunumuzu saha içerisine yansıtmaktır. Bunu yaptığımız takdirde bu deplasmanlarla istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum."

        - "Zorluğun içerisinden emeğimizle, alın terimizle, mücadelemizle gelmeye çalışıyoruz"

        Oyuncularının en iyi şekilde mücadele edeceğine inandığını aktaran Üzülmez, şunları kaydetti:

        "Evet, kolay olmayacaktır ama biz zaten futbol adamı olarak ve futbol karakteri olarak da kolayın içerisinde hiçbir zaman olmadık. O zorluğun içerisinden emeğimizle, alın terimizle, mücadelemizle gelmeye çalışıyoruz, geldik de. Amed deplasmanını, son maçı da en iyi şekilde oynayıp inşallah 33 puanla ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Düşüncemiz, anlayışımız ve temennimiz bu yönde. Oyuncularımın da kendi üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerinden hiç şüphem yok. Bizim de gidip Iğdır'ımızı en iyi şekilde temsil etmemizden de kimsenin şüphesi olmasın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Çayda eliyle yakaladığı yayın balığını güçlükle sudan çıkardı
        Çayda eliyle yakaladığı yayın balığını güçlükle sudan çıkardı
        Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden 'şans oyunları' tepkisi...
        Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden 'şans oyunları' tepkisi...
        Milli Eğitim Bakanlığından Türkiye'nin en doğusundaki öğrencilere spor malz...
        Milli Eğitim Bakanlığından Türkiye'nin en doğusundaki öğrencilere spor malz...
        Iğdır'da, Türkiye-İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Iğdır'da, Türkiye-İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Iğdır FK - Aliağa FK maçının ardından
        Iğdır FK - Aliağa FK maçının ardından
        Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından
        Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından