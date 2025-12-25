Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Milli Eğitim Bakanlığından Türkiye'nin en doğusundaki öğrencilere spor malzemesi desteği

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Iğdır'a gönderilen spor malzemeleri, kentteki 71 ortaokula dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanlığından Türkiye'nin en doğusundaki öğrencilere spor malzemesi desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Iğdır'a gönderilen spor malzemeleri, kentteki 71 ortaokula dağıtıldı.

        Ülke genelindeki ilk ve ortaokullar ile liselerde sporun temele yayılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda ortaokullara dağıtılmak üzere hazırlanan spor malzemeleri, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün öncülüğünde kentteki ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.

        İçinde 5 futbol, 5 voleybol ve 5 basketbol topu ile 5 atlama ipi, 4 masa tenisi raketi, 10 hulahop çemberi, 2 antrenman merdiveni ve yardımcı ekipmanların bulunduğu paketler, öğrencilerin kullanmaları amacıyla okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

        Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Gün, gazetecilere, sporun çocukların gelişimi için asli unsur olduğunu söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığının merkez, belde veya köy ayrımı yapmaksızın Iğdır'daki 71 ortaokulun tamamına spor malzemelerini ulaştırdığını anlatan Gün, "Bakanlığımız, Türkiye'nin en uç noktası olan Iğdır'ımıza yaklaşık bir tır dolusu malzeme gönderdi. Dün itibarıyla depolarımıza ulaşan bu ekipmanlar, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından teslim alınmaya başlandı." dedi.

        Gün, sporun gençlerin bedensel, ruhsal ve akademik gelişimindeki önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Iğdır'daki çocuklarımızın spor konusundaki yeteneklerini, Türkiye genelindeki yarışmalarda elde ettikleri başarılardan net bir şekilde görebiliyoruz. Bu malzemeler, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmeleri açısından çok kıymetli. Belki bir top veya küçük bir malzeme gibi görünebilir ancak beden eğitimi öğretmenlerimizin elinde bu araçlar çocuklarımızın geleceği için büyük değere dönüşecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da, Türkiye-İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Iğdır'da, Türkiye-İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Iğdır FK - Aliağa FK maçının ardından
        Iğdır FK - Aliağa FK maçının ardından
        Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından
        Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından
        Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK: 2 - Aliağa FK: 2
        Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK: 2 - Aliağa FK: 2
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Olta yok, ağ yok: Karasu Çayı'nda çıplak elle yayın balığı avı
        Olta yok, ağ yok: Karasu Çayı'nda çıplak elle yayın balığı avı