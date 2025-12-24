Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Dk. 45 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 65 Oğuz Kaan Güçtekin), Abdul Malik Yılmaz (Dk. 65 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Mendes), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Dk. 86 Beraat Keser), Serkan Asan (Dk. 11 Cebrail Karayel)
Aliağa Futbol: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Asil Adıgüzel), Mustafa Saymak (Dk. 90 Emir Saral), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Dk. 65 Erhan Kartal), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Dk. 78 Furkan Say), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Dk. 90 Serhat Dayan)
Goller: Dk. 37 Veli Çetin, Dk. 90 Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol), Dk. 38 Özder Özcan, Dk. 73 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Eysseric, Dk. 87 Koita, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 29 Göktuğ Yılmaz, Dk. 61 Kerem Paykoç (Aliağa Futbol)
IĞDIR
