Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Iğdır'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde bir grubun kaçak kazı yaptığını belirledi.

        Jandarma ekipleri kaçak ve izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kazıda kullanılan jeneratör ve çeşitli malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyollara yüzde 25,49 zam!
        Köprü ve otoyollara yüzde 25,49 zam!
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi
        Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi
        Iğdır FK, Aliağa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Iğdır FK, Aliağa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Iğdır'ın zirvelerinde kış: Köyler havadan görüntülendi
        Iğdır'ın zirvelerinde kış: Köyler havadan görüntülendi
        Mustafa Talha için Iğdır'da bağış gecesi düzenleniyor
        Mustafa Talha için Iğdır'da bağış gecesi düzenleniyor
        Kaymakam Fatih Erdoğan'dan köy okullarına ziyaret
        Kaymakam Fatih Erdoğan'dan köy okullarına ziyaret
        AB destekli proje ile Ege Bölgesi'ndeki yabani pancarları inceleyecekler
        AB destekli proje ile Ege Bölgesi'ndeki yabani pancarları inceleyecekler