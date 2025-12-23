Iğdır'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Iğdır'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde bir grubun kaçak kazı yaptığını belirledi.
Jandarma ekipleri kaçak ve izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kazıda kullanılan jeneratör ve çeşitli malzemeleri ele geçirildi.
