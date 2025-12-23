2026 yılında köprü ve otoyollara yüzde 25,49 zam yapılacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyolların yüzde 25,49 oranında zamlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyolların yüzde 25,49 oranında zamlanacağını açıkladı. 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranına göre artış yapılacağı belirlendi.
2026 OTOYOL VE KÖPRÜLERE YÜZDE 25,49 ZAM!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.
Uraloğlu NTV'ye yaptığı açıklamada "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25.49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.
2026 DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.