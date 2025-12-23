Habertürk
        Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

        Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

        Iğdır'ın yüksek kesimleri ve Tekelti Dağı, bölgede etkili olan sis bulutları arasında görüntülendi.

        23.12.2025 - 10:03
        Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi
        Iğdır'ın yüksek kesimleri ve Tekelti Dağı, bölgede etkili olan sis bulutları arasında görüntülendi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

        Kentin güneyindeki Aras Dağları sislerle kaplanırken Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nın bir bölümü de sisle kaplandı.

        Doğa turizmi açısından Iğdır'ın önemli zenginliklerinden olan Tekelti Dağı, etrafını saran sis bulutlarıyla görüntülendi.

