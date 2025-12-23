Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

Kentin güneyindeki Aras Dağları sislerle kaplanırken Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nın bir bölümü de sisle kaplandı.

Iğdır'ın yüksek kesimleri ve Tekelti Dağı, bölgede etkili olan sis bulutları arasında görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.