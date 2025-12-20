Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden Sivasspor maçına ilişkin açıklama

        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden bugün oynanan Özbelsan Sivasspor maçına ilişkin açıklama yapıldı.

        20.12.2025 - 22:57
        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden Sivasspor maçına ilişkin açıklama
        Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden bugün oynanan Özbelsan Sivasspor maçına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol bitti. Sezon başından itibaren takımımızın 6 golü iptal edilmiştir. Video Yardımcı Hakem (VAR) çağırıyor, 'gol bu pozisyon verebilirsin' diyor, hakem 7 dakika izleyip vermiyor. Hakem iptal ediyor golü, VAR devreye girmiyor. Her defasında gidip federasyona 'Pardon'larla uğurlandık. Söz bitti. Bundan sonra Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün 1 puanının bile masada çalınması durumunda takımımız lige devam etmeyecektir, futbol bitmiştir." ifadelerine yer verildi.

