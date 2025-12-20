Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

        Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik

        Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yaralı kızıl tilki tedavi edilerek doğaya salındı
        Yaralı kızıl tilki tedavi edilerek doğaya salındı
        Iğdır FK'de hedef yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak
        Iğdır FK'de hedef yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak
        23 yıl hapisle aranan şahıs Iğdır'da yakalandı
        23 yıl hapisle aranan şahıs Iğdır'da yakalandı
        Kaymakam Yılmaz'dan ilçe birimlerine denetim
        Kaymakam Yılmaz'dan ilçe birimlerine denetim
        Iğdır'da uzun süreli su kesintilerine vatandaşlardan tepki
        Iğdır'da uzun süreli su kesintilerine vatandaşlardan tepki
        Iğdır-Halfeli yolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı
        Iğdır-Halfeli yolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı