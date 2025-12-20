Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik
Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor)
IĞDIR
