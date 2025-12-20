Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Valisi Turan, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 19:44 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:44
        Iğdır Valisi Turan, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı
        

        Vali Turan'a Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Vekili Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç ve ilgili bakanlıkların yetkilileri eşlik etti.

        İncelemelerde, sınır bölgesinde teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mevcut standartların yükseltilmesine yönelik konular ele alındı.

        Saha incelemelerinin ardından ilgililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

