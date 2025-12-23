Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliye adli kontrol

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:05 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:05
        Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1000 elektronik sigara ve 3 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.Ç, G.K. ve O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

