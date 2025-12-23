Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliye adli kontrol

Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1000 elektronik sigara ve 3 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

