Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Aliağa FK ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası gruplarında da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK-Aliağa FK maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Aliağa FK ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası gruplarında da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, takım olarak tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldıklarını ve bundan dolayı maça iyi başlamak istediklerini söyledi.

        Karşılarında genç ve mücadele eden bir takımın olacağını önceden bildiklerini aktaran Üzülmez, "Oyuna iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Biraz da hatalarımız oldu. Özellikle geçiş oyunlarında rakibimize pozisyon verdik ve arkasından yediğimiz bir gol var tabii ki, ondan sonraki süreçte zaten Özder'in müthiş golüyle oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha baskılı şekilde bir mücadele olarak geçti ve Rotariu'nun müthiş golü, Ahmet İlhan'ın müthiş golüyle 2-2 bitti." ifadelerini kullandı.

        Maçta genç oyunculara fırsat vermeye çalıştığını anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:

        "Bizim öncelikli olarak hedefimiz ligdir ama gruplarda da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz. İbrahim Üzülmez olarak bu camiayı hakikaten Süper Lig hedefinden uzaklaştırmamak için o hedefimize daha çok yoğunlaştığımızı düşünüyorum. Bugünkü maçta da genç oyuncularımıza fırsat verdik. Bir rotasyon içerisinde saha içinde yer aldık. Az süre alan oyuncularımıza fırsat vermeye çalıştık. Oyuncularımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Hatalar var mı, var. Özellikle ortak dediğimiz ikinci topları kazanma konusunda biraz daha gerideyiz. O toplarda biraz daha agresif olmamız lazım, biraz daha net gitmemiz lazım."

        Üzülmez, maçta yararlanamadıkları 2-3 net pozisyonlarının olduğunu, ligde de bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

        Bu karşılaşmanın ardından ligdeki Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına odaklanacaklarını söyleyen Üzülmez, "Gelişmeye daha çok devam edeceğiz, kendimizi daha çok geliştireceğiz. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve ondan sonra yapacağımız takviyelerle beraber bu camiayı inşallah hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

        - Aliağa FK cephesi

        Aliağa FK Teknik Direktörü Ramazan Altıntepe ise İzmir'i kupada temsil eden tek takım olduklarına işaret ederek, "Bunun için de çok mutluyuz. Buraya gelirken dedik, güzel futbol, iyi mücadele, birlikte oynama. Sahada futbolcu kardeşlerim elinden geleni yaptı. Buradan galip de gidebilirdik ama bir puan da çok iyi. Bugün iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. İzmir'i en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK: 2 - Aliağa FK: 2
        Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK: 2 - Aliağa FK: 2
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Olta yok, ağ yok: Karasu Çayı'nda çıplak elle yayın balığı avı
        Olta yok, ağ yok: Karasu Çayı'nda çıplak elle yayın balığı avı
        Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılarına jandarma darbesi: 3 gözaltı
        Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılarına jandarma darbesi: 3 gözaltı
        Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliye adli kontr...
        Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliye adli kontr...
        Iğdır'da kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
        Iğdır'da kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli gözaltında