        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Küresel ısınma Iğdır'daki leyleklerin göç alışkanlığını değiştirdi

        Baharın habercisi olarak bilinen leylekler, iklim değişikliğinin etkisiyle Iğdır'daki yuvalarından kış mevsiminde de göç etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:22
        Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle Iğdır’daki leyleklerin bir kısmının göç etmeden kışı bölgede geçirdiği belirlendi.

        Kuş bilimi literatüründe göçmen kuşlar arasında yer alan leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve besin kaynaklarının yıl boyunca erişilebilir olması nedeniyle göç etmiyor.

        Ağrı Dağı eteklerinde yer alan sulak alanların kış aylarında da donmaması, leyleklerin bölgede barınmasını kolaylaştırıyor.

        Kent genelinde cami kubbeleri, binalar ve elektrik direklerinin üzerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdüren leylekler, gündüz saatlerinde sıfırın altına düşmeyen hava koşullarından faydalanıyor.

        - "Yerleşik olarak yaşamlarını sürdürüyorlar"

        Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır'da leylek popülasyonunun iyi düzeyde olduğunu söyledi.

        Uzun süreli gözlemlerde leyleklerin bir kısmının göç etmediğini tespit ettiklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Özellikle Aralık Ovası tarafında leylekler yerleşik olarak yaşamlarını sürdürüyor. Ağrı Dağı'nın buzulları, Bulakbaşı sulak alanları ve Aras ile Karasu taşkınları önemli bir su kaynağı sağlıyor. Su kaynağının varlığı leyleklerin beslenme alanlarını genişletiyor. Aynı zamanda iklimin yumuşak olması ve son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle kışların daha ılıman geçmesi, leyleklerin burada kalmasına imkan tanıyor."

        Çelik, leyleklerin tamamının göç etmediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini ancak bir kısmının kışı Iğdır'da geçirdiğini belirterek, "Yaz ve bahar popülasyonu kış popülasyonundan daha fazla. Bu mevsimde bile Iğdır'da leylek sayısı birçok ile göre daha yüksek, burası adeta bir leylek cenneti." dedi.

        - "Baharın habercileriydi ama iklim o kadar değişti ki artık kışın da gitmiyorlar"

        Karakoyunlu ilçesinde imamlık yapan Kazım Şıktaş ise caminin kubbesindeki leyleklerin göç etmeden kışı burada geçirdiğini anlattı.

        Camilerin leylekler için en güvenli alanlar olduğunu aktaran Şıktaş, şunları kaydetti:

        "Genellikle minarelerin üzerinde ve yüksek noktalarda yuva yaparlar. Bu camide de her yıl leylekler oluyor. Ancak çocukluğumda leyleklerin yalnızca yazın geldiğini, kışın ise göç ettiklerini bilirdik. Eskiden ilkbaharda leylekler geldiğinde 'yaz geldi' derdik. Leyleklerin gelişi baharın bir işaretiydi şimdi ise iklim o kadar değişti ki leylekler bile kışın gitmiyor, genellikle Iğdır'da kalıyorlar ve en çok tercih ettikleri yerlerden biri de camiler oluyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

