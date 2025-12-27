Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapısında yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme ve askeri yasak bölgeye girme" suçundan 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

