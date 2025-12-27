Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapısında yakalandı

        Iğdır'da hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Nahçıvan sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:08
        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme ve askeri yasak bölgeye girme" suçundan 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, takip ettikleri zanlıyı Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.

        Gözaltına alınan O.A.B, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

