Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapısında yakalandı
Iğdır'da hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Nahçıvan sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme ve askeri yasak bölgeye girme" suçundan 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, takip ettikleri zanlıyı Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan O.A.B, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
