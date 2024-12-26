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        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:51
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        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
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        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

        Kentte soğuk hava nedeniyle birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. Doğa tutkunlarının gezdiği Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.

        Bölgeye gezi düzenleyen Ali Öztürk, AA muhabirine, ekip olarak, buz tutan gölün üzerinde yürüdüklerini söyledi.

        Tuzluca ilçesi Üçkaya ve Buruksu köyleri arasındaki güzergahı gezdirip tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Üçkaya Gölü'nün üzeri buz tutmuş, doğa sporları için çok verimli. Yaz ve kış sporlarının yapılabileceği bir yer. Yaz aylarında kampçılık için kullanılıyor." dedi.

        Köyün özellikle ırmağı ve doğasıyla dikkati çektiğini anlatan Öztürk, doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti.

        Volkan Kutluca da her mevsim ilgi çeken gölün, buz tutan haliyle de görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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