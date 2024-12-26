Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

Kentte soğuk hava nedeniyle birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. Doğa tutkunlarının gezdiği Tuzluca ilçesindeki Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.

Bölgeye gezi düzenleyen Ali Öztürk, AA muhabirine, ekip olarak, buz tutan gölün üzerinde yürüdüklerini söyledi.

Tuzluca ilçesi Üçkaya ve Buruksu köyleri arasındaki güzergahı gezdirip tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Üçkaya Gölü'nün üzeri buz tutmuş, doğa sporları için çok verimli. Yaz ve kış sporlarının yapılabileceği bir yer. Yaz aylarında kampçılık için kullanılıyor." dedi. Köyün özellikle ırmağı ve doğasıyla dikkati çektiğini anlatan Öztürk, doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti.