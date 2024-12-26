Iğdır'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı düzenlendi
Iğdır'da, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı düzenlendi.
Iğdır’da, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı düzenlendi.
Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, gençlik liderleri ve gençler katıldı.
Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız bir vizyon ortaya koydu, Türkiye Yüzyılı dedi. Başkomutanımız gençliğe inanılmaz önem veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muassır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini sağlayacak en önemli unsur gençliğimizdir. İşte bu çalıştaya ben o yüzden son derece önem verdim." dedi.
Vali Turan ile Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtladığı oturumlarda gençlere öneriler verip onların da önerilerini dinledi.
Programın devamında 11 farklı alanda çalıştay konuları üzerine gençlerin fikirleri beyan edildi.
Gençlerden alınan fikirler raporlanıp vizyon belgesi oluşturularak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderilecek.
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