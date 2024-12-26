Iğdır’da, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, gençlik liderleri ve gençler katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız bir vizyon ortaya koydu, Türkiye Yüzyılı dedi. Başkomutanımız gençliğe inanılmaz önem veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muassır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini sağlayacak en önemli unsur gençliğimizdir. İşte bu çalıştaya ben o yüzden son derece önem verdim." dedi.