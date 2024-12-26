Iğdır'da 52 üreticiye 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı verildi

Sahip olduğu coğrafi olanakları ve iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta önce çıkan Iğdır'da, 52 üreticiye yüzde 50 hibeyle 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca arıcılığı geliştirmeye yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kentte aktif arıcılık yapan çiftçilere yüzde 50 hibe, yüzde 50 geri ödemeli olmak üzere geliştirme projesi hayata geçirildi.

Vali Ercan Turan, tarımsal bakımdan potansiyeli büyük olan Iğdır'ın bu alanda öncü olması gerektiğini söyledi.

Toplamda 594 bin lira tutarındaki projenin 297 bini Iğdır İl Özel İdaresince karşılandı, diğer kısmı arıcılar tarafından ödenecek.

Proje kapsamında kentteki 52 çiftçi için geliştirilen kovanlar, Iğdır Valisi Ercan Turan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş'in katıldığı törenle sahiplerine verildi.

Turan, "Iğdır'ın turizmde ve ticarette öncü bir il olacağını her zaman savunduk ve bu bizim stratejik vizyonumuz. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu manada ilimizde arıcılığı destekliyoruz." dedi.

Arıcıların sorunlarıyla da ilgilendiklerini belirten Turan, "Kovan varlığımızı da yükselteceğiz ama bunun yanında arı varlığını da yükselteceğiz. İşte bu kraliçe arı üretimi ve çoğaltılması işi, bilimsel esaslara dayalı olarak ilimizde yapılacak. Bu kapsamda 52 üreticimize 1080 adet kraliçe arı üretimi kompleksini yüzde 50 hibeyle vereceğiz. Bununla ilgi talep olursa aynı şekilde desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.