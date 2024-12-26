Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 52 üreticiye 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı verildi

        Sahip olduğu coğrafi olanakları ve iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta önce çıkan Iğdır'da, 52 üreticiye yüzde 50 hibeyle 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 52 üreticiye 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sahip olduğu coğrafi olanakları ve iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta önce çıkan Iğdır'da, 52 üreticiye yüzde 50 hibeyle 1080 kraliçe arı yetiştirme kovanı dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca arıcılığı geliştirmeye yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kentte aktif arıcılık yapan çiftçilere yüzde 50 hibe, yüzde 50 geri ödemeli olmak üzere geliştirme projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında kentteki 52 çiftçi için geliştirilen kovanlar, Iğdır Valisi Ercan Turan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş'in katıldığı törenle sahiplerine verildi.

        Toplamda 594 bin lira tutarındaki projenin 297 bini Iğdır İl Özel İdaresince karşılandı, diğer kısmı arıcılar tarafından ödenecek.

        Vali Ercan Turan, tarımsal bakımdan potansiyeli büyük olan Iğdır'ın bu alanda öncü olması gerektiğini söyledi.

        Turan, "Iğdır'ın turizmde ve ticarette öncü bir il olacağını her zaman savunduk ve bu bizim stratejik vizyonumuz. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu manada ilimizde arıcılığı destekliyoruz." dedi.

        Arıcıların sorunlarıyla da ilgilendiklerini belirten Turan, "Kovan varlığımızı da yükselteceğiz ama bunun yanında arı varlığını da yükselteceğiz. İşte bu kraliçe arı üretimi ve çoğaltılması işi, bilimsel esaslara dayalı olarak ilimizde yapılacak. Bu kapsamda 52 üreticimize 1080 adet kraliçe arı üretimi kompleksini yüzde 50 hibeyle vereceğiz. Bununla ilgi talep olursa aynı şekilde desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Üreticilerden Veysi Tenekeci de bu tür projelerin kendilerine önemli katkı sağladığını dile getirerek, "Bizim gibi üreticilerin en önemli işi, sağlıklı ana arılar üretmektir. Bu kovanlar sayesinde hem ana arı üretebileceğiz hem de arıya takviye yapabileceğiz. Bu kovanlar yapacağımız uygulamalarda işimizi çok kolaylaştıracaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Iğdır'daki Üçkaya Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Sarıkamış şehitlerini anmak için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesine tırmanış ge...
        Sarıkamış şehitlerini anmak için Iğdır'ın Bayrak Tepe zirvesine tırmanış ge...
        Arama kurtarma ekipleri Ağrı Dağı'nda becerilerini geliştiriyor
        Arama kurtarma ekipleri Ağrı Dağı'nda becerilerini geliştiriyor
        Iğdır'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, partisinin Iğdır 8. Olağan Kongresi'n...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, partisinin Iğdır 8. Olağan Kongresi'n...
        Iğdır FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Iğdır FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından