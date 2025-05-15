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        Kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon: 2 tutuklama

        IĞDIR'da düzenledikleri sahte ikamet ve izin bilgeleriyle Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmeni uçakla göndermeye çalıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:10
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        Kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere operasyon: 2 tutuklama
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        IĞDIR'da düzenledikleri sahte ikamet ve izin bilgeleriyle Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmeni uçakla göndermeye çalıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda sahte ikamet belgeleri ve sahte yol izin belgeleriyle Afganistan uyruklu 2 kişiyi batı illerine göndermek isteyen özel güvenlik görevlisi İ.M. yakalandı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgeleri ve uçak biletlerini temin eden şüphelilere yönelik 14 Mayıs günü Iğdır'da 4, Ağrı'da da 1 olmak üzere 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda sahte belgelerin düzenlendiği dijital materyallere el konuldu. Olaya ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.M. ve İ.Y. tutuklandı, S.H.Y., S.M.Y. ve O.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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