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        Iğdır'da çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi

        IĞDIR'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, belediyeye ait sulama aracından sıkılan suyun altına girerken, bir köpek de hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:25
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        Iğdır'da çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi
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        IĞDIR'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, belediyeye ait sulama aracından sıkılan suyun altına girerken, bir köpek de hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı.

        Sıcaklığın 37 dereceyi aştığı kentte, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda belediyeye ait sulama aracı ile park ve bahçeler sulandı. Sıcak havadan bunalan çocuklar tazyikli suyun altına girdi. Parkta vakit geçiren çocuklar, suyla oynayıp serinledi. Öte yandan, bir köpek de parkta hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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