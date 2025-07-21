Iğdır'da çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi
IĞDIR'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, belediyeye ait sulama aracından sıkılan suyun altına girerken, bir köpek de hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı.
IĞDIR'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, belediyeye ait sulama aracından sıkılan suyun altına girerken, bir köpek de hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı.
Sıcaklığın 37 dereceyi aştığı kentte, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda belediyeye ait sulama aracı ile park ve bahçeler sulandı. Sıcak havadan bunalan çocuklar tazyikli suyun altına girdi. Parkta vakit geçiren çocuklar, suyla oynayıp serinledi. Öte yandan, bir köpek de parkta hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
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