Iğdır'da firari hükümlü yakalandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.E'yi gözaltına aldı.

Hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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