Iğdır'da yiyecek arayan domuz sürüsü fotokapana yansıdı

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IĞDIR (AA) - Iğdır’da sulak alanda yiyecek arayan domuz sürüsü fotokapana yakalandı.

KuzeyDoğa Derneği'nce yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla Tuzluca ilçesindeki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

Bölgedeki bir sulak alana yerleştirilen fotokapana, domuz sürüsünün görüntüsü yansıdı.

Erişkin ve yavru bireylerin bulunduğu yaban domuzlarından bazıları kamera önünden geçip yoluna devam etti bazıları ise fark ettikleri fotokapan önünde bir süre meraklı gözlerle bekledi.

Fotokapan çalışmasıyla yaban hayvanlarının bölgedeki popülasyonu ve yaşamı araştırılarak kayıt altına alınıyor.

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