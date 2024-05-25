Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, "Bazı köylerimizdeki menfez, köprü ve yollarda selden kaynaklı hasar oluştu. Şu anda su seviyesi düştü, ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de köylerde hasar tespit çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleri selden etkilenen köylerin yol ve köprülerinde çalışma başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında tespitte bulundu.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar ve doluya dönüştü.

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