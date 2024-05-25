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        Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı

        Iğdır'da sel nedeniyle bazı köylerde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:39
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        Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı
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        Iğdır'da sel nedeniyle bazı köylerde hasar meydana geldi.

        Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar ve doluya dönüştü.

        Bazı meyve bahçelerinde dolu nedeniyle hasar oluşurken, Bayraktutan köyünde arı kovanları sel sularına kapıldı.

        Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleri selden etkilenen köylerin yol ve köprülerinde çalışma başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında tespitte bulundu.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de köylerde hasar tespit çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, "Bazı köylerimizdeki menfez, köprü ve yollarda selden kaynaklı hasar oluştu. Şu anda su seviyesi düştü, ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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