Milli Savuna Bakanı Güler, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti

Vali Turan ile makamında basına kapalı toplantı gerçekleştiren Bakan Güler'e, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve askeri erkan da eşlik etti.

Daha sonra Iğdır Valiliği'ne geçen Güler, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Güler'i, Iğdır Valisi Ercan Turan ve beraberindekiler, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşıladı.

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