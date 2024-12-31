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        Milli Savuna Bakanı Güler, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır Valiliği'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:31
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        Milli Savuna Bakanı Güler, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır Valiliği'ne ziyarette bulundu.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Güler'i, Iğdır Valisi Ercan Turan ve beraberindekiler, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşıladı.

        Daha sonra Iğdır Valiliği'ne geçen Güler, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Turan ile makamında basına kapalı toplantı gerçekleştiren Bakan Güler'e, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve askeri erkan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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