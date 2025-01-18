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        Alagöz Holding Iğdır FK, 9 futbolcu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 9 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:37
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        Alagöz Holding Iğdır FK, 9 futbolcu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 9 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Kosta Aleksic, Oğuzhan Özleşen, Ali Rıza Kayatekin, Yusuf Can Esendemir, Ali Yiğit Özten ve Yusuf Öztürk farklı kulüplere kiralandı. Kerim Avcı, Dean Lico, Ömer Şişmanoğlu, Ricardo Guima ve Hasan Hatipoğlu ise kulüpten ayrıldı.

        Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibinin çalışmaları sonucu Ali Yaşar, Daniel Avramovski, Aly Malle, Semih Akyıldız, Valon Ethemi, Arda Çolak, Cebrail Karayel, Gökcan Kaya ve Bahadır Han Güngördü transfer edildi.

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