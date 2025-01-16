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        Iğdır ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

        Iğdır ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, nehir ve dereler dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:47
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        Iğdır ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
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        Iğdır ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, nehir ve dereler dondu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Iğdır'ın güneyindeki Aras Dağları ile Ağrı Dağı civarında dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı oluştu.

        Ağaçlar, taşlar ve elektrik tellerinin kırağıyla kaplandığı bölgede yaşanan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, donan nehir ve dereler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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