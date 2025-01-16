Iğdır ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Iğdır ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, nehir ve dereler dondu.
Iğdır ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, nehir ve dereler dondu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Iğdır'ın güneyindeki Aras Dağları ile Ağrı Dağı civarında dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı oluştu.
Ağaçlar, taşlar ve elektrik tellerinin kırağıyla kaplandığı bölgede yaşanan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, donan nehir ve dereler dronla görüntülendi.
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