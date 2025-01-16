Iğdır ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Iğdır'ın güneyindeki Aras Dağları ile Ağrı Dağı civarında dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı oluştu.

Iğdır ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, nehir ve dereler dondu.

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