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        Iğdır'da sokakta bulunan felçli kedi tedavi altına alındı

        Iğdır'da sokakta bulunan ve felçli olduğu tespit edilen kedinin tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:06
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        Iğdır'da sokakta bulunan felçli kedi tedavi altına alındı
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        Iğdır'da sokakta bulunan ve felçli olduğu tespit edilen kedinin tedavisine başlandı.

        Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde eğitim gören ve tatil dolayısıyla memleketi Iğdır'a gelen Artemis Toka, sokakta halsiz bulduğu kediyi veterinere götürdü.

        Tetkiklerde felçli olduğu tespit edilen kediyi sahiplenen Toka, hayvana uygulanacak fizik tedavi sürecini kendisi üstlenecek.

        Artemis Toka, AA muhabirine, sokakta yaralı bulduğu kedinin ayağında hissizlik olduğunu gözlemediğini ve yanına aldığını söyledi.

        İlk muayenede kedinin sol ayağını kullanamadığını fark ettiğini belirten Toka, "Bu nedenle kliniğe getirdim ve röntgen çektirdim. Kırık olmadığını anladık, ilk tedavisini yaptık. Bundan sonraki süreçte yapılacak fiziksel tedaviyi ben üstleneceğim." dedi.

        Veteriner hekim Gürsel Aydın da kedi için çeşitli tetkikler yaptıklarını kaydederek, "Yaptığımız fiziki muayene ve röntgen sonucunda kırık olmadığını tespit ettik. Ancak sinirsel his kaybı olduğunu gördük ve bu yönde bir tedaviye başladık. Sürecimiz, fizik tedavi yöntemiyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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