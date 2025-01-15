Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Operasyonda, durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 579 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirdi. Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.