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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:08
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 579 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirdi. Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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